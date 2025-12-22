Mulher procura polícia após ser agredida pelo ex-companheiro no Cidade Aracy

Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Uma mulher de 33 anos denunciou ter sido agredida física e psicologicamente pelo ex-companheiro, também de 33 anos, na tarde deste domingo (21), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. O caso foi registrado como lesão corporal, violência psicológica contra a mulher e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima participava de um churrasco com amigos quando o homem chegou ao local sem ser convidado. Aproveitando-se do fato de conhecer o proprietário da residência, ele entrou no imóvel e passou a tirar fotos da mulher sem o consentimento dela. Em seguida, ainda segundo o relato, o homem teria agredido a vítima com um tapa no rosto e outros golpes que atingiram as costas e o braço direito, causando lesões corporais.

A mulher informou à Polícia Civil que manteve relacionamento anterior com o agressor, incluindo união estável e casamento, encerrado há cerca de oito anos. Ela também relatou que já havia sofrido agressões no passado, inclusive durante a gravidez do filho que tem em comum com o autor, mas que à época não chegou a solicitar medidas protetivas.

Ainda conforme o registro, após o término do relacionamento não teriam ocorrido agressões físicas, porém a vítima afirma que vem sofrendo violência psicológica, por meio de mensagens e ligações ofensivas, que teriam se intensificado em razão de um processo judicial relacionado à guarda do filho.

A mulher manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor e solicitou medidas protetivas de urgência, para impedir qualquer tipo de contato ou aproximação. Ela também foi orientada a realizar exame de corpo de delito e informou que há testemunhas que presenciaram os fatos, cujos dados serão encaminhados posteriormente à Delegacia de Defesa da Mulher.

O caso foi registrado no plantão da Polícia Civil de São Carlos e será encaminhado para a unidade especializada para prosseguimento das investigações.

