(16) 99963-6036
sábado, 11 de abril de 2026
São Carlos

Mulher perde R$ 950 após cair em golpe de WhatsApp

11 Abr 2026 - 17h02Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Whatsapp - Crédito: FreepikWhatsapp - Crédito: Freepik

Uma mulher de 48 anos foi vítima de estelionato após cair em um golpe aplicado por meio do WhatsApp, em São Carlos

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma mensagem enviada por um número que aparentava ser de uma colega conhecida. Na conversa, o golpista solicitou ajuda financeira e pediu a realização de um pagamento via Pix.

Acreditando que se tratava realmente da colega, a mulher realizou uma transferência no valor de R$ 950. Pouco tempo depois, ela percebeu que havia caído em um golpe, ao tomar conhecimento por meio das redes sociais de que o WhatsApp da colega havia sido clonado.

Assim que identificou a fraude, a vítima entrou em contato com o banco no mesmo dia para contestar a transação e tentar recuperar o valor transferido. Até o momento do registro da ocorrência, ela aguardava retorno da instituição financeira sobre a possibilidade de reembolso.

Leia Também

Carro é furtado durante a madrugada no bairro Azulville II
Segurança16h15 - 11 Abr 2026

Carro é furtado durante a madrugada no bairro Azulville II

Mulher denuncia ex-companheiro por ameaças e injúrias e pede medidas protetivas
Cidade Aracy 15h17 - 11 Abr 2026

Mulher denuncia ex-companheiro por ameaças e injúrias e pede medidas protetivas

Operação conjunta fiscaliza bares e resulta em prisão por tráfico de drogas
Ibaté 09h29 - 11 Abr 2026

Operação conjunta fiscaliza bares e resulta em prisão por tráfico de drogas

PM prende dois homens e apreende adolescente por uso de notas falsas em São Carlos e região
Segurança09h11 - 11 Abr 2026

PM prende dois homens e apreende adolescente por uso de notas falsas em São Carlos e região

Colisão entre carro e ônibus é registrada na região central
Segurança08h48 - 11 Abr 2026

Colisão entre carro e ônibus é registrada na região central

Últimas Notícias