Mulher perde R$ 950 após cair em golpe de WhatsApp

Whatsapp - Crédito: Freepik

Uma mulher de 48 anos foi vítima de estelionato após cair em um golpe aplicado por meio do WhatsApp, em São Carlos .

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma mensagem enviada por um número que aparentava ser de uma colega conhecida. Na conversa, o golpista solicitou ajuda financeira e pediu a realização de um pagamento via Pix.

Acreditando que se tratava realmente da colega, a mulher realizou uma transferência no valor de R$ 950. Pouco tempo depois, ela percebeu que havia caído em um golpe, ao tomar conhecimento por meio das redes sociais de que o WhatsApp da colega havia sido clonado.

Assim que identificou a fraude, a vítima entrou em contato com o banco no mesmo dia para contestar a transação e tentar recuperar o valor transferido. Até o momento do registro da ocorrência, ela aguardava retorno da instituição financeira sobre a possibilidade de reembolso.

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