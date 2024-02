Mulher perde quase mil reais em golpe de whatsapp

SIGA O SCA NO

Uma mulher foi vítima de um golpe através do whatsapp, perdeu quase mil reais e por pouco o prejuízo não foi maior.

Através da rede social, usando o perfil da filha da vítima, a pessoa que aplicou o golpe solicitou que a vítima fizesse um pix no valor de R$870,00 e ela fez. Em seguida foi pedido outro pix, de R$ 2.130,00, mas antes que fosse feito, a filha conseguiu entrar em contato com a mãe e avisar que sua conta no whatsapp havia sido clonada.

Foi registrado um boletim de ocorrência por estelionato, porém a quantia do primeiro pix realizado, foi perdida.

