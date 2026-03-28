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Mulher perde o controle de Saveiro e colide contra poste apÃ³s passar mal

28 Mar 2026 - 11h35Por Da redaÃ§Ã£o
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Mulher perde o controle de Saveiro e colide contra poste apÃ³s passar mal - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

 

Uma mulher de 51 anos ficou ferida após perder o controle do veículo e colidir contra um poste na manhã deste sábado (28), no bairro Arnon de Mello, em São Carlos.

De acordo com uma testemunha que presenciou o acidente, a condutora de uma VW Saveiro trafegava pela Rua Francisco Possa, no sentido da Rua José Quatrochi, quando sofreu uma convulsão, vindo a perder o controle da direção e atingir o poste.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro à vítima. Ela estava consciente, orientada e com sinais vitais estáveis, sendo encaminhada à UPA do Santa Felícia.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

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