Mulher perde a vida em casa usada por usuários de dr0gas no Fagá

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 44 anos m0rreu na manhã desta quarta-feira (20) após passar mal dentro de uma casa utilizada por usuários de dr0gas na rua Eloi Alves Margarido, bairro Maria Estela Fagá.

Segundo informações, Josimar Aparecida Pinto Varella sofreu uma convulsão e em seguida teve uma parada cardiorrespiratória.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as manobras de ressuscitação até a chegada do médico do SAMU. Apesar dos esforços, a mulher não resistiu e entrou em óbit0.

A Polícia Militar acionou a perícia técnica e posteriormente o c0rp0 será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos, onde exames serão feitos para determinar a causa da m0rte.

