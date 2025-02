Mulher perde a vida em atropelamento no Santa Angelina

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 54 anos perdeu a vida na madrugada deste domingo (02), após ser vítima de um atropelamento, na Rua Gildiney Carreri, no Santa Angelina, em São Carlos.

De acordo com a condutora do carro, ela transitava pela via em baixa velocidade, após ter ido buscar sua filha na casa da mãe, e quando passava por um cruzamento, atingiu a vítima, que surgiu de repente na frente do carro. Tanto a motorista, quanto a filha dela, que estava no carro, disseram não ter visto a vítima a tempo de evitar o atropelamento.

A vítima, identificada por familiares como Eva Maria Moreira Da Costa, bateu com a cabeça no solo e sofreu um traumatismo craniano, indo a óbito ainda no local.

O SAMU foi acionado e esteve no local, mas nada pôde ser feito para salvar a vítima, que já estava sem vida.

A Polícia Militar e a equipe de perícia também compareceram ao local, tomando as medidas necessárias.

