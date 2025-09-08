Mulher perde a consciência após ser agredida pelo companheiro no Planalto Paraíso

Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Uma mulher de 48 anos registrou um boletim de ocorrência na noite de sábado (6) relatando ter sido vítima de agressão por parte do companheiro, de 55 anos, em uma casa bairro Planalto Paraíso, em São Carlos. O caso foi enquadrado como lesão corporal e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com o registro policial, a vítima contou que mantém um relacionamento de quase quatro anos com o autor. Há cerca de uma semana, ela recebeu mensagens por uma rede social de uma pessoa que afirmava manter um relacionamento extraconjugal com o companheiro. Desde então, passou a desconfiar da conduta dele e a verificar seu celular, o que teria gerado atritos entre o casal.

Ainda segundo o relato, na manhã de sábado, a vítima questionou novamente o companheiro sobre a suposta traição. Durante a discussão, ele chegou a pegar o aparelho celular dela e levou até um técnico para realizar um “reset”, devolvendo posteriormente. O casal passou o dia junto e, durante a tarde, consumiu bebidas alcoólicas.

Por volta das 19h30, ao retornarem de uma saída para comprar mais bebidas, a discussão se intensificou dentro do veículo, já na garagem da residência da vítima. O autor teria afirmado que sua “moral era inquestionável” e, em meio às ofensas, mencionou o pai da companheira. Nesse momento, a mulher reagiu e atingiu o rosto dele com a bolsa.

Na sequência, o homem a agarrou pelo pescoço e pela cabeça, obrigando-a a descer do carro e arrastando-a até a cozinha. Já no local, ele a derrubou no chão e passou a sufocá-la, pressionando novamente seu pescoço até que ela perdesse os sentidos.

Quando recobrou a consciência, a vítima relatou que estava sendo carregada até o quarto pelo companheiro, que se mostrava arrependido, ajoelhando-se e pedindo desculpas. Ela apresentou hematoma no olho direito e relatou dores na nuca e no pescoço, acreditando que os ferimentos ocorreram durante o momento em que ficou desacordada.

Assim que teve oportunidade, a mulher deixou a residência e se dirigiu ao Plantão Policial para registrar a ocorrência.

A vítima declarou não desejar, neste momento, solicitar medidas protetivas de urgência, mas foi informada pela Polícia Civil sobre seus direitos, incluindo a possibilidade de recorrer a esse recurso a qualquer tempo, caso sua integridade física, emocional ou sua vida estejam em risco.

O caso foi registrado e será encaminhado para outra unidade policial, onde seguirá em investigação.

