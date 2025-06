Mulher pede medidas protetivas após ser ameaçada por companheiro em São Carlos

Compartilhar no facebook

Uma mulher procurou a Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (19), em São Carlos, para denunciar o companheiro por violência doméstica, ameaça e dano ao patrimônio. O caso aconteceu no Jardim Maracanã.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria voltado à residência após dois dias fora, pulado o muro da casa e arrombado a porta da sala para entrar no imóvel. De acordo com o relato da vítima, ele apresentava sinais de estar sob efeito de drogas e iniciou uma discussão por ciúmes.

Durante o conflito, o homem levou o cadeado do portão e suas roupas, além das roupas do filho, e antes de sair do local, afirmou em tom intimidador que “aquilo não iria ficar assim” e que retornaria, deixando a mulher temerosa pela própria segurança e pela da filha.

Apesar de não ter ocorrido agressão física, a mulher declarou sentir-se ameaçada e solicitou medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha.

