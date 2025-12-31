(16) 99963-6036
Mulher pede medida protetiva após ser agredida pelo companheiro

Violência contra mulher [imagem ilustrativa] - Crédito: PixabayViolência contra mulher [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Uma mulher de 29 anos procurou a Polícia Civil na madrugada desta quarta-feira (31) para denunciar um caso de violência doméstica, ameaça e lesão corporal, ocorrido em uma residência no Jardim Centenário, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor é um homem com quem a vítima mantinha um relacionamento amoroso iniciado em agosto deste ano. A mulher relatou que o relacionamento já era marcado por discussões e comportamento agressivo, inclusive com registro policial anterior e pedido de medidas protetivas de urgência.

Segundo o relato, na noite do crime, por volta das 2h, o casal discutiu após o homem exigir acesso ao telefone celular da vítima, com a intenção de apagar conversas. Diante da recusa, ele teria impedido a mulher de sair do imóvel, trancando o portão e agarrando-a pelo pescoço, além de fazer ameaças de morte.

A vítima conseguiu pedir socorro e deixar o local, mas ainda sofreu novas agressões quando tentou recuperar o celular. Ela foi puxada pelas costas, caiu ao chão e sofreu lesões nas pernas, pés, costas e em uma das mãos.

Após o ocorrido, a mulher acionou a Polícia Militar, que a conduziu ao plantão policial. Ela manifestou formalmente o desejo de obter medidas protetivas, para impedir a aproximação do agressor, inclusive em seu local de trabalho e junto a familiares.

O caso foi registrado como ameaça, lesão corporal e violência doméstica, com base no Código Penal e na Lei Maria da Penha. A vítima foi orientada a realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). O caso será encaminhado para investigação e apreciação do Poder Judiciário.

