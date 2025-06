Mulher é agredida pelo companheiro após recusar relação sexual em Ibaté

Casal na cama - Crédito: Pixabay

Um caso de violência doméstica foi registrado na manhã deste domingo (1º), no Jardim Mariana, em Ibaté. Por volta das 9h, policiais militares foram acionados e encontraram a vítima, de 34 anos, assustada e com ferimentos no rosto, no meio da rua. O agressor, de 36 anos, estava em frente à residência do casal.

Segundo informações apuradas pela Polícia Militar, o casal havia ingerido bebida alcoólica na noite de sábado (31). Em determinado momento, o homem teria insistido em manter relações sexuais, mas diante da negativa da mulher, iniciou-se uma discussão. Em meio ao desentendimento, a vítima caiu e foi agredida com chutes no rosto, sendo necessário atendimento médico.

O agressor foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi autuado em flagrante por violência doméstica e posteriormente conduzido ao centro de triagem, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia Também