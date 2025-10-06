Mulher morre atropelada por trem em São Carlos

Crédito: Lourival Izaque

Uma mulher não identificada morreu atropelada por um trem na noite deste domingo (5), na região do CDHU.

Segundo informações apuradas no local, a mulher estava deitada sobre a linha férrea e o maquinista acionou a buzina várias vezes, mas ela não saiu do local.

O atropelamento foi inevitável. Uma equipe do Samu compareceu no local e constatou o óbito. Após o registro da ocorrência por parte da Polícia Militar e o trabalho da perícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML de São Carlos.

