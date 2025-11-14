(16) 99963-6036
sexta, 14 de novembro de 2025
Segurança

Mulher morre após ser atropelada na rodovia Washington Luís, em Ibaté

14 Nov 2025 - 06h50Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Mulher morre após ser atropelada na rodovia Washington Luís, em Ibaté - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher, ainda não identificada, morreu após ser atropelada na noite desta quinta-feira (13), na rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 250, próximo ao Distrito Industrial de Ibaté.

O acidente ocorreu no sentido capitalinterior. Informações preliminares apontam que a vítima teria sido atingida por um caminhão. O veículo que atropelou a vítima seguiu viagem.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e assumiu a ocorrência. O delegado de plantão, Dr. Adriano Calsen Alexandrino, acompanhou os trabalhos da perícia. 
O corpo foi retirado do local pela funerária Terezinha de Jesus e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A polícia agora aguarda a identificação da vítima e investiga as circunstâncias do atropelamento. Qualquer informação sobre a identificação do corpo pode ser repassada diretamente à Funerária Terezinha de Jesus, pelo telefone: (16) 99744-2648.

Leia Também

Mulher cai em córrego e sofre ferimentos na cabeça
Segurança18h35 - 13 Nov 2025

Mulher cai em córrego e sofre ferimentos na cabeça

Após ser agredido com pedradas, homem é socorrido em estado gravíssimo em São Carlos
São João Batista 18h20 - 13 Nov 2025

Após ser agredido com pedradas, homem é socorrido em estado gravíssimo em São Carlos

38&ordm; Batalhão da PM recebe Prêmio Polícia Militar da Qualidade em Grau Bronze
Reconhecimento16h30 - 13 Nov 2025

38º Batalhão da PM recebe Prêmio Polícia Militar da Qualidade em Grau Bronze

Jovem é detido após matar o próprio cachorro com golpes de faca em São Carlos
Cidade Aracy 16h01 - 13 Nov 2025

Jovem é detido após matar o próprio cachorro com golpes de faca em São Carlos

Simulado de acidente aéreo mobiliza equipes de resgate no Aeroporto de São Carlos
Segurança10h58 - 13 Nov 2025

Simulado de acidente aéreo mobiliza equipes de resgate no Aeroporto de São Carlos

Últimas Notícias