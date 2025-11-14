Mulher morre após ser atropelada na rodovia Washington Luís, em Ibaté

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher, ainda não identificada, morreu após ser atropelada na noite desta quinta-feira (13), na rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 250, próximo ao Distrito Industrial de Ibaté.

O acidente ocorreu no sentido capitalinterior. Informações preliminares apontam que a vítima teria sido atingida por um caminhão. O veículo que atropelou a vítima seguiu viagem.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e assumiu a ocorrência. O delegado de plantão, Dr. Adriano Calsen Alexandrino, acompanhou os trabalhos da perícia.

O corpo foi retirado do local pela funerária Terezinha de Jesus e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A polícia agora aguarda a identificação da vítima e investiga as circunstâncias do atropelamento. Qualquer informação sobre a identificação do corpo pode ser repassada diretamente à Funerária Terezinha de Jesus, pelo telefone: (16) 99744-2648.

