quarta, 03 de dezembro de 2025
Segurança

Mulher morre após 17 dias internada na Santa Casa

03 Dez 2025 - 09h08Por Da redação
IML de São Carlos - Crédito: arquivo

A Polícia Civil registrou como morte suspeita o falecimento de uma mulher de 87 anos, ocorrido na noite de terça-feira (2), após ela permanecer 17 dias internada na Santa Casa de São Carlos.

A idosa havia sido encontrada desacordada dentro de sua residência, no Jardim Paulistano, com escoriações no rosto. Vizinhos sentiram sua ausência e foram até o local, encontrando-a caída. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde permaneceu internada desde então.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima apresentou hematomas decorrentes de uma queda da própria altura dentro de casa. Como morava sozinha e não possuía familiares na cidade, vizinhos acompanhavam sua evolução clínica durante a internação.

Na noite desta terça-feira, o falecimento foi comunicado à Polícia Civil por uma vizinha. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exame necroscópico, conforme guia assinada pelo médico responsável.

O caso foi registrado como morte acidental e morte suspeita, e será remetido para outra unidade policial para análise.

