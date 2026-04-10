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sexta, 10 de abril de 2026
São Carlos II

Mulher invade residência para praticar furto e aproveita para tomar banho

10 Abr 2026 - 12h55Por Da redação
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Mulher invade residência para praticar furto e aproveita para tomar banho - Crédito: SCA Crédito: SCA

Equipes de policiamento foram acionadas na manhã desta sexta-feira (10) para atender uma ocorrência de furto em andamento no bairro São Carlos 2, pela Rua Professor Péricles Soares.

Segundo informações da denúncia, vizinhos flagraram uma mulher pulando o muro de uma residência e invadindo o imóvel. O morador não estava no local no momento da ação.

A suspeita abriu a janela de um dos quartos para entrar na casa. Já no interior do imóvel, além de separar diversos objetos para furtar, como perfumes e roupas, ela ainda chegou a tomar banho, demonstrando ousadia durante a prática do crime.
As equipes foram acionadas via COPOM e, ao chegarem ao endereço, localizaram a mulher ainda dentro da residência, com os objetos já separados em uma bolsa.

Questionada, a suspeita confessou o crime e relatou ser usuária de crack. Ela afirmou que havia passado a noite fazendo uso da droga e, ao perceber a facilidade de acesso ao imóvel, decidiu invadi-lo para subtrair objetos que seriam vendidos para sustentar o vício.
Diante dos fatos, a mulher, de 25 anos, foi detida em flagrante e conduzida ao CPJ de São Carlos, onde foi autuada por furto. Posteriormente, ela foi encaminhada ao centro de triagem, permanecendo à disposição da Justiça.

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