Segurança

Mulher fratura o braço após cair em buraco no Centro

18 Set 2025 - 17h13Por Jessica Carvalho R.
Uma mulher precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (18) após cair em um buraco localizado na calçada da Avenida São Carlos, nº 1341, em frente a uma farmácia, próximo ao semáforo.

Segundo informações de familiares, a vítima, ao passar pelo local, não percebeu a abertura no passeio e acabou caindo. Na queda, ela sofreu uma fratura no braço.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos, conduzindo a mulher até a unidade de saúde para cuidados médicos.

Moradores e comerciantes da região relataram que o problema na calçada já havia sido notado e representa risco constante para pedestres, devido ao fluxo intenso de pessoas na área central.

