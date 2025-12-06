Mulher foge após ser agredida e Guarda Municipal resgata filhos em ocorrência de violência doméstica

Uma mulher de 29 anos conseguiu escapar de casa após ser violentamente agredida pelo companheiro na tarde desta sexta-feira (5), em São Carlos. A Guarda Municipal foi acionada e resgatou os dois filhos do casal, evitando que retornassem ao local onde o agressor ainda se encontrava.
A ocorrência foi registrada por volta das 16h30, quando a Central de Controle Operacional (CCO) acionou a Patrulha Maria da Penha, equipe da Guarda Municipal que atua em casos de violência doméstica. Segundo informações, a vítima fugiu após ser agredida com socos, chutes e garrafadas. Desesperada, correu para a rua e pediu ajuda a um motorista que passava pelo local, sendo levada por ele até a Central de Polícia Judiciária (CPJ).
Enquanto a Patrulha Maria da Penha se inteirava dos fatos na CPJ, outras equipes da Guarda Municipal foram acionadas para resgatar os filhos da mulher. Uma equipe se deslocou até a escola onde estava o filho mais velho, conseguindo retirá-lo antes que retornasse para casa, evitando que fosse encontrado pelo agressor. Já outra equipe foi até a casa da avó do homem, onde estava o filho mais novo, que também foi levado em segurança para o CPJ.
No Plantão Policial, o agressor foi indiciado pelos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça e violência doméstica, além de ser solicitado pela vítima o pedido de medida protetiva.