Mulher fica ferida em colisão entre carro e moto no bairro Maria Stella Faga

De acordo com informações, a motociclista seguia no sentido bairro-Centro quando foi atingida por um veículo que avançou a sinalização de "pare" e não percebeu a aproximação da moto. Com o impacto, a condutora foi arremessada ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo e um trauma na cabeça.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada à Santa Casa. A Guarda Municipal esteve presente para registrar a ocorrência.

Na manhã desta quarta-feira (2), uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma mulher ferida no Maria Stella Faga. O acidente aconteceu na rua Benjamin Lopes Osório, em frente a um posto de combustíveis, em uma rotatória.