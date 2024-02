Mulher fica ferida em acidente no Santa Felícia

Uma colisão, envolvendo um carro e uma moto, deixou uma mulher de aproximadamente 30 anos ferida, nesta manhã de sábado (24), na região do Santa Felícia.

De acordo com informações, o motorista do carro, de 90 anos saía de um posto de combustíveis, na Avenida Bruno Rugiero, indo em sentido à UPA do Santa Felícia, quando veio uma moto Factor e colidiu na parte da frente, do lado esquerdo do carro.

Com a colisão, a condutora da moto foi ao solo e ficou sentindo fortes dores nas pernas, sendo socorrida à Santa Casa.

