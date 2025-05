Mulher fica ferida após colisão na SP-215, no bairro Novo Horizonte

Duster Oroch envolvida no acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo uma caminhonete GM Trailblazer e um Renault Duster Oroch deixou uma mulher levemente ferida na noite desta quarta-feira (29), na Rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), nas proximidades do trevo de acesso ao bairro Novo Horizonte, entre São Carlos e Descalvado.

Segundo informações, o motorista da Trailblazer, que trafegava no sentido São Carlos–Descalvado, teria parado no acostamento do lado direito da via e, ao tentar atravessar a rodovia, acabou colidindo com a Duster Oroch.

Com o impacto, ambos os veículos sofreram danos significativos. A condutora da Duster sofreu ferimentos leves e foi levada ao hospital por meios próprios. O acidente ocorreu exatamente no mesmo ponto onde, na semana passada, um jovem de 22 anos, Wesley Zabaglia, perdeu a vida em outra colisão.

