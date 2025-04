Mulher fica ferida após cair em ribanceira nas proximidades da fábrica da VW

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira (23), um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na rodovia SP-215, nas proximidades da Volkswagen. Um veículo Fiat Siena, que aparentemente seguia no sentido Cidade Aracy caiu em uma ribanceira de aproximadamente 3 metros de altura.

A motorista, uma mulher de 52 anos, estava sozinha no carro e sofreu uma fratura no fêmur. Segundo marcas de pneu visíveis no local, tudo indica que o veículo pode ter rodado na pista antes de sair da estrada.

Assustada e sem conseguir fornecer detalhes precisos do ocorrido, a vítima permaneceu retida dentro do carro até a chegada do Corpo de Bombeiros. A guarnição atuou para retirá-la com segurança, utilizando técnicas de resgate e imobilização devido à gravidade da fratura.

Após o atendimento inicial, a vítima foi socorrida pela Unidade de Resgate (UR) dos Bombeiros e encaminhada à Santa Casa, onde permanece sob cuidados médicos.

Leia Também