quarta, 26 de novembro de 2025
Vila Monteiro

Mulher fica ferida após cair de moto ao passar por ondulação no asfalto

26 Nov 2025 - 11h28Por Da redação
Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira (26), uma motociclista de 50 anos ficou ferida após sofrer uma queda na Rua Raimundo Corrêa, no sentido bairrocentro, na Vila Monteiro, em São Carlos.

Segundo informações, a condutora seguia normalmente quando passou sobre um buraco na via. O trecho havia recebido recapeamento recentemente, porém o local ficou com uma ondulação e um afundamento no asfalto. Ao atingir o buraco, a motociclista perdeu o controle da moto e caiu ao solo.

A vítima sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrida pela equipe do SAMU, sendo encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

