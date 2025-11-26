Mulher fica ferida após cair de moto ao passar por ondulação no asfalto

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quarta-feira (26), uma motociclista de 50 anos ficou ferida após sofrer uma queda na Rua Raimundo Corrêa, no sentido bairrocentro, na Vila Monteiro, em São Carlos.

Segundo informações, a condutora seguia normalmente quando passou sobre um buraco na via. O trecho havia recebido recapeamento recentemente, porém o local ficou com uma ondulação e um afundamento no asfalto. Ao atingir o buraco, a motociclista perdeu o controle da moto e caiu ao solo.

A vítima sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrida pela equipe do SAMU, sendo encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

Leia Também