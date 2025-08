Mulher fica ferida após bater carro em van estacionada na Vila Prado

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Foto: Lourival Izaque/São Carlos Agora

Uma mulher ficou ferida após perder o controle e bater o carro em uma van na manhã deste sábado (2), no bairro da Vila Prado em São Carlos.

Segundo informações a vítima seguia pela Avenida José Pereira Lopes, quando por motivos desconhecidos invadiu a pista contrária, derrubou uma placa de sinalização e colidiu na lateral do veículo que estava estacionado. Ela foi socorrida pelo Samu, com ferimentos leves no rosto e cabeça.

Leia Também