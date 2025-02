Mulher faz doação de arma de fogo à PM

Compartilhar no facebook

Arma foi doada à PM por uma mulher - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 29 anos compareceu na manhã desta quarta-feira, 12, no Batalhão da Polícia Militar, no centro de São Carlos para doar uma arma de fogo, calibre 380, com 5 munições intactas.

Indagada pelas autoridades policiais, a mulher disse que arma pertencia ao seu pai, que faleceu no ano passado e não estaria no inventário da família.

Como a família não desejava ficar com a arma, optou pela doação. Os policiais pesquisaram e arma tem registro e toda a documentação necessária. A arma e a doadora foram encaminhadas à CPJ para as deliberações necessária.

