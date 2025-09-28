Mulher está desaparecida desde sexta; familiares pedem ajuda

Familiares estão em busca de informações sobre o paradeiro de Gisele Cristina Domingos, moradora da região próxima à Santa Casa, que está desaparecida desde a última sexta-feira (26).

Segundo o marido, Gisele deixou o hospital na Vila Nery, onde o filho do casal estava internado para ir até a casa descansar, enquanto o pai permanecia com a criança aguardando seu retorno. Mas ela não voltou.“Estamos muito preocupados. Ela nunca faria isso, ainda mais no dia do aniversário do filho”, disse.

A última vez em que foi vista, foi na região central de São Carlos.

Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Gisele deve entrar em contato imediatamente com a Polícia Militar, pelo telefone 190,

