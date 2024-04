Mulher esfaqueia companheiro para se defender de agressões no Cidade Aracy

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi atendido por policiais militares na manhã deste domingo, 14, no Cidade Aracy. Um homem de 29 anos teria sido esfaqueado duas vezes: no ombro e na cintura.

A mulher que convive com ele teria acionado a PM e relatou que o companheiro estaria bêbado e por ciúme, passou a discutir com ela. Se armou com uma faca e teria partido para a agressão. Com uma das mãos, afirma, que tentou esganá-la e com a outra, tentava esfaqueá-la. A filha, de 9 anos, interviu para proteger a mãe.

A mulher disse que aproveitou o momento, conseguiu pegar a faca e se defendeu, agredindo o acusado que fugiu em seguida.

De acordo com informações em boletim de ocorrência registrado na CPJ, o homem teria sido visto andando pelo bairro, aparentemente em estado normal de saúde.

