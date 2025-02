Mulher esfaqueia companheiro durante briga no Jardim Hikare

Local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta segunda-feira (17), um homem em situação de rua foi esfaqueado no pescoço durante uma briga de casal no bairro jardim Hokare. Segundo informações, a autora do crime, também moradora de rua e usuária de drogas, desferiu o golpe e fugiu do local antes da chegada das autoridades.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por testemunhas na Rua Luigi Mazeiro e prestou socorro à vítima, que foi encaminhada à UPA Santa Felicia. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

