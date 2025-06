Mulher em surto é contida com disparo após ameaçar familiares com facão no Cidade Aracy

Compartilhar no facebook

Local da ocorrência - Crédito: Lourival Izaque

Uma mulher em surto foi contida por policiais militares na noite desta quinta-feira (26), após ameaçar familiares com um facão em uma residência localizada na Rua Martiniano de Castro Júnior (antiga Rua 11), no bairro Cidade Aracy I, em São Carlos.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM com a informação de que a mulher estaria armada com um facão e colocando os moradores em risco. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a suspeita em surto, empunhando o objeto e ameaçando os próprios parentes que estavam na casa.

Após diversas tentativas de verbalização para que a mulher largasse o facão, foram efetuados dois disparos com arma de choque (taser), que não surtiram efeito. Em seguida, a mulher avançou com o facão contra a própria irmã, momento em que um dos policiais realizou um disparo com arma de fogo, atingindo-a de raspão na região torácica.

A mulher caiu e soltou o facão . Ela foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa de São Carlos, onde recebeu atendimento médico.

