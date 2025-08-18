(16) 99963-6036
segunda, 18 de agosto de 2025
Segurança

Mulher em situação de rua é atropelada na Vila Costa do Sol

18 Ago 2025 - 12h52Por Jessica CR
Mulher em situação de rua é atropelada na Vila Costa do Sol - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (18), uma mulher em situação de rua foi atropelada na Avenida Trabalhador São Carlense, próximo à rua São Joaquim, na Vila Costa do Sol.

O condutor do veículo trafegava pela rua São Joaquim e, ao acessar a avenida, a vítima atravessou repentinamente a via correndo, sendo atingida pelo carro. O motorista relatou que ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar o atropelamento.

A mulher sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e quebrou alguns dentes com o impacto. Ela foi socorrida inicialmente pela equipe da motolância do SAMU e, posteriormente, encaminhada pela Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros à Santa Casa de São Carlos.

