Mulher em situação de rua é atropelada na Vila Costa do Sol

Crédito: Maycon Maximino
Na tarde desta segunda-feira (18), uma mulher em situação de rua foi atropelada na Avenida Trabalhador São Carlense, próximo à rua São Joaquim, na Vila Costa do Sol.
O condutor do veículo trafegava pela rua São Joaquim e, ao acessar a avenida, a vítima atravessou repentinamente a via correndo, sendo atingida pelo carro. O motorista relatou que ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar o atropelamento.
A mulher sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e quebrou alguns dentes com o impacto. Ela foi socorrida inicialmente pela equipe da motolância do SAMU e, posteriormente, encaminhada pela Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros à Santa Casa de São Carlos.
Crédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon Maximino