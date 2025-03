Mulher é vítima de sequestro relâmpago ao sair do trabalho, na região do shopping

Crédito: Maycon Maximino

Uma jovem de 27 anos foi vítima de um sequestro relâmpago, nesta noite de sexta-feira (14), na região do shopping Iguatemi.

A vítima saiu do trabalho e andava pela Rua Passeio das Palmeiras, a caminho do local onde havia deixado seu carro estacionado, quando foi rendida por um homem que estava armado com uma faca e entrou com ela no carro.

O bandido foi com ela até uma área de mata, na Rua José Quatrocchi, no bairro Santa Angelina, onde exigiu que ela fizesse um pix para ele, no valor de R$ 373,00, e em seguida queria obrigá-la a fazer sexo oral, mas ela começou a chorar, gritar e implorar e ele, acabou desistindo e indo embora, levando também seus cartões bancários.

Muita assustada e emocionalmente abalada, a vítima chamou seu namorado, que foi buscá-la, e juntos, encontraram uma equipe da PM, próximo de onde estavam, e contaram o ocorrido.

Com base nas informações passadas pela vítima, os policiais iniciaram um patrulhamento com vistas ao autor do crime e algum tempo depois o encontraram e abordaram, na Rua Aristides Vieira, no mesmo bairro, ainda com a faca e os cartões. Ele confessou o roubo, mas disse que já havia gasto todo o dinheiro.

O acusado, que tem 33 anos e já estava procurado pela Justiça, foi conduzido ao CPJ, preso em flagrante e recolhido à cadeia pública.

