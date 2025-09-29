(16) 99963-6036
segunda, 29 de setembro de 2025
Prejuízo

Mulher é vítima de golpe ao tentar comprar motocicleta em São Carlos

29 Set 2025 - 09h23Por Da redação
Golpe celular - Crédito: Freepik

Uma mulher de 24 anos foi vítima de estelionato na tarde de domingo (28), no bairro Residencial Monsenhor Romeu Tortorelli, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, ela encontrou no Marketplace do Facebook o anúncio de uma motocicleta Yamaha pelo valor de R$ 3.800,00. Após entrar em contato com o suposto vendedor, que se identificou como “José”, foi orientada a ir até um endereço onde o veículo estaria.

No local, a vítima foi atendida por uma mulher de 33 anos, que apresentou a motocicleta. Após verificar o veículo, a interessada realizou a transferência do valor solicitado para uma conta bancária indicada pelo golpista. Logo após a transação, o autor bloqueou seu contato.

Ao conversar com a proprietária da moto, a vítima descobriu que o anúncio verdadeiro estava no mesmo grupo, mas pelo valor de R$ 7.000,00. A dona do veículo também havia sido enganada pelo estelionatário, que simulou interesse na compra e pediu que um “conhecido” fosse buscar a moto, mas também acabou bloqueada após as tratativas.

A mulher de 24 anos registrou a ocorrência na Delegacia de São Carlos. O caso foi encaminhado para investigação.

 

