Mulher é vítima de furto duas vezes na mesma noite em São Carlos

Viatura Plantão Policial - Crédito: Lourival Izaque

Uma mulher foi vítima de furto na noite de sábado (13), em frente à Catedral, no Centro de São Carlos. O caso foi registrado como furto consumado e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em uma casa noturna na região central acompanhada de um colega de trabalho. Durante o período em que permaneceu no local, ela manteve o celular guardado em uma bolsa de mão. Em determinado momento, ao retornar do banheiro, percebeu que o acompanhante não estava mais no estabelecimento e, ao verificar a bolsa, constatou que o aparelho celular havia desaparecido. A vítima não soube informar em que momento ocorreu o furto.

Sem conseguir ajuda no local, a mulher seguiu a pé até a Catedral, na tentativa de encontrar alguém que a auxiliasse a chamar um veículo para retornar para casa. Já em frente ao templo, dois homens se aproximaram e furtaram a bolsa que estava em sua mão, contendo um telefone celular, fone de ouvido e outros pertences pessoais. Após a ação, os indivíduos fugiram rapidamente.

A vítima relatou que não foi empurrada, ameaçada ou agredida e não conseguiu identificar com precisão os autores, informando apenas que um deles usava moletom vermelho. Em seguida, ela caminhou até uma rua próxima, onde um desconhecido a ajudou a solicitar um carro por aplicativo, retornando então para sua residência.

O caso foi registrado no plantão policial e será encaminhado para a unidade responsável pela investigação. Até o momento, ninguém foi identificado ou preso.

