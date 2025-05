Mulher é vítima de estelionato em negociação de veículo e perde R$ 8 mil

Golpe do carro faz mais uma vítima - Crédito: divulgação

Uma moradora de São Carlos foi vítima de um golpe durante a compra de um veículo Fiat Palio, anunciado em um grupo do Facebook chamado "Feira do Rolo de São Carlos". O caso ocorreu no dia 7 de maio de 2025, por volta das 12h30, e foi registrado no 5º Distrito Policial de São Carlos no dia seguinte.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima se interessou pelo anúncio do veículo e entrou em contato com o suposto proprietário, que se apresentou como Eduardo. Durante as negociações, Eduardo informou que o automóvel estava em uma oficina mecânica na cidade, sob os cuidados de seu irmão.

A vítima se dirigiu até o local, onde chegou a testar o veículo na presença do suposto irmão de Eduardo. Após as negociações, a mulher efetuou transferências via PIX, totalizando R$ 8.000,00, em valores fracionados para contas diversas indicadas por Eduardo. Todos os contatos ocorreram por telefone, sem que a vítima tivesse contato pessoal com Eduardo.

Após a conclusão das transferências, o suposto irmão informou que não havia recebido os valores e afirmou que também foi enganado por Eduardo, revelando que, na verdade, não era seu irmão. Diante do golpe, o veículo não foi entregue à vítima, que procurou a Polícia Civil para registrar o ocorrido.

A Polícia Civil de São Carlos investiga o caso,

