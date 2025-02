Mulher é vítima de agressão no jardim das Torres

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 60 anos foi vítima de agressão dentro de sua residência, no bairro Jardim das Torres, em São Carlos, na noite deste sábado (15). O caso aconteceu após uma confraternização familiar, quando o marido, de 64 anos, passou a ofendê-la, ameaçá-la e, em seguida, agredi-la com socos e chutes.

A violência só cessou com a intervenção do filho mais velho do casal. A vítima procurou atendimento médico e, posteriormente, registrou a ocorrência no plantão policial.

A mulher também relatou que o casal está junto há 41 anos e que, em uma ocasião anterior, já havia sofrido uma agressão semelhante, embora não tenha dado prosseguimento ao caso na época. O crime foi registrado como lesão corporal, injúria e ameaça, com base na Lei Maria da Penha.

