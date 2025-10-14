Gestante é resgatada após cair em córrego na Comendador Alfredo Maffei

Crédito: Lourival Izaque

Uma gestante de 26 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após cair em um córrego na avenida Comendador Alfredo Maffei, no Jardim Ricetti, na manhã desta segunda-feira (14).

De acordo com informações, a jovem caminhava pelo local, quando perdeu o equilíbrio e acabou caindo no córrego. Testemunhas acionaram o socorro imediatamente.

Equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o ponto indicado e realizaram o resgate com segurança. Apesar do susto, a vítima não apresentava ferimentos visíveis ou fraturas aparentes.

Uma unidade do SAMU foi acionada para apoio e encaminhou a mulher à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico e passou por avaliação.

