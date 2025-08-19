(16) 99963-6036
Segurança

Mulher é presa por tráfico de drogas no Jardim Gonzaga

19 Ago 2025 - 12h30Por Jéssica C.R.
Uma mulher de 53 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (19), na Avenida Maranhão, no Jardim Gonzaga.
 
A prisão ocorreu após equipes da 2ª Companhia de Polícia Militar receberem denúncia via COPOM informando que um indivíduo conhecido como “Baianinho”, morador do Jardim Botafogo, estaria em frente à residência da suspeita, onde seriam armazenadas drogas.
 
Diversas viaturas se deslocaram até o local e, em conversa com a mulher, ela confessou que há cerca de duas semanas vinha guardando entorpecentes a pedido do referido indivíduo. A suspeita autorizou a entrada dos policiais na casa e, no quarto localizado no piso superior, foi encontrada uma grande quantidade de drogas já embaladas para a venda, além de porções brutas ainda não fracionadas. Também foram localizados pinos vazios, balança de precisão e outros materiais usados no preparo das porções.
 
A mulher foi conduzida à CPJ de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça, autuada em flagrante por tráfico de drogas.

