Mulher é presa por tráfico de drogas no Jardim Gonzaga

A prisão ocorreu após equipes da 2ª Companhia de Polícia Militar receberem denúncia via COPOM informando que um indivíduo conhecido como “Baianinho”, morador do Jardim Botafogo, estaria em frente à residência da suspeita, onde seriam armazenadas drogas.

Diversas viaturas se deslocaram até o local e, em conversa com a mulher, ela confessou que há cerca de duas semanas vinha guardando entorpecentes a pedido do referido indivíduo. A suspeita autorizou a entrada dos policiais na casa e, no quarto localizado no piso superior, foi encontrada uma grande quantidade de drogas já embaladas para a venda, além de porções brutas ainda não fracionadas. Também foram localizados pinos vazios, balança de precisão e outros materiais usados no preparo das porções.

A mulher foi conduzida à CPJ de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça, autuada em flagrante por tráfico de drogas.

Uma mulher de 53 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (19), na Avenida Maranhão, no Jardim Gonzaga.