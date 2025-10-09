Mulher é presa por tráfico de drogas no Bela Vista

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 49 anos foi detida por tráfico de drogas na Rua Martim Luther King, esquina com a Rua Capitão Manoel Alves Carneiro, no bairro Bela Vista.

Durante patrulhamento do Canil da Guarda Municipal, em um local conhecido como ponto de tráfico, os agentes avistaram a mulher em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ela tentou esconder algo na cintura.

Na abordagem, foram encontradas com ela 20 pedras de crack e R$ 25,15 em dinheiro. Próximo ao local, debaixo de uma árvore, os guardas localizaram mais 126 pedras de crack e seis porções de maconha.

A mulher confessou que realizava a venda de entorpecentes na região. Diante dos fatos, ela foi conduzida à CPJ de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

