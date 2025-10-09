(16) 99963-6036
quinta, 09 de outubro de 2025
Segurança

Mulher é presa por tráfico de drogas no Bela Vista

09 Out 2025 - 12h17Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Mulher é presa por tráfico de drogas no Bela Vista - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 49 anos foi detida por tráfico de drogas na Rua Martim Luther King, esquina com a Rua Capitão Manoel Alves Carneiro, no bairro Bela Vista.

Durante patrulhamento do Canil da Guarda Municipal, em um local conhecido como ponto de tráfico, os agentes avistaram a mulher em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ela tentou esconder algo na cintura.

Na abordagem, foram encontradas com ela 20 pedras de crack e R$ 25,15 em dinheiro. Próximo ao local, debaixo de uma árvore, os guardas localizaram mais 126 pedras de crack e seis porções de maconha.

A mulher confessou que realizava a venda de entorpecentes na região. Diante dos fatos, ela foi conduzida à CPJ de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também

Polícia Federal realiza fiscalização contra segurança privada clandestina em Araraquara e São Carlos
Segurança11h33 - 09 Out 2025

Polícia Federal realiza fiscalização contra segurança privada clandestina em Araraquara e São Carlos

Homem é agredido e busca ajuda em comércio no Santa Felícia
Segurança09h52 - 09 Out 2025

Homem é agredido e busca ajuda em comércio no Santa Felícia

Menor é detido por tráfico de drogas no CDHU
Segurança09h05 - 09 Out 2025

Menor é detido por tráfico de drogas no CDHU

Mãe e filha ficam feridas após atropelamento no Jardim Embaré
Segurança08h57 - 09 Out 2025

Mãe e filha ficam feridas após atropelamento no Jardim Embaré

GAM prende homem por tráfico de drogas
Jockey Club 06h02 - 09 Out 2025

GAM prende homem por tráfico de drogas

Últimas Notícias