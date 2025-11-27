Mulher é presa por receptação após PM localizar Jeep furtado e Nivus roubado no Eduardo Abdelnur

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante por receptação na tarde desta quinta-feira (27), no Residencial Eduardo Abdelnur, depois que a Polícia Militar localizou dois veículos com histórico criminal ,um roubado e outro furtado.

A ação começou após uma denúncia apontar que no endereço haveria veículos ilícitos. No imóvel, os policiais conversaram com a moradora e, na garagem, encontraram um Volkswagen Nivus. Ela afirmou que o carro pertencia ao marido e disse desconhecer qualquer irregularidade.

Apesar de as placas não apresentarem restrições, a equipe verificou o número do chassi e confirmou que o Nivus era produto de roubo ocorrido em Campinas.

Dentro do veículo também foram encontrados dois vidros automotivos que pertenciam a um Jeep Compass. Questionada, a mulher disse que o Jeep estaria na mesma rua, na casa do sogro, e igualmente seria do marido.

Os policiais seguiram ao local indicado e localizaram o Compass. Após conferência do chassi, ficou constatado que o veículo era produto de furto, também registrado em Campinas.

Diante das evidências, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à CPJ de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça. Os dois veículos foram apreendidos e passarão por perícia. A Polícia Civil investigará o caso e tentará localizar o marido, apontado como suspeito de envolvimento.

Segundo a Polícia Militar, o casal já havia sido detido meses atrás com uma caminhonete irregular na região de Ribeirão Preto. Na ocasião, o homem desobedeceu à ordem de parada na SP-318, próximo à Latam, e fugiu até ser detido em Ibaté. Ambos foram levados à delegacia, porém o suspeito acabou liberado após audiência de custódia.

Na ocorrência desta quinta-feira, apenas a mulher foi localizada.

Leia Também