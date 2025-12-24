Mulher é detida pela PM com arma de fogo após briga entre vizinhos no Boa Vista

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma mulher de 47 anos foi detida pela Polícia Militar com uma arma de fogo na tarde desta terça-feira (23), após se envolver em briga entre vizinhos no bairro Boa Vista, em São Carlos.

Segundo informações a PM foi acionada para atender a ocorrência, na Rua Coronel Domingos Marino de Azevedo e quando os policiais militares chegaram fizeram contato com os envolvidos. Foi informado pela solicitante que a confusão envolveu a vizinha e o filho dela, que todos teriam entrado em vias de fato.

Durante a briga, a mulher teria se dirigido até seu Toyota Etios vermelho, estacionado na garagem do condomínio e apontado um revólver calibre 22 ameaçando os vizinhos. Após o episódio, a suspeita deixou o local, antes da chegada da PM.

A vítima informou aos PMs que a mulher teria seguido em direção ao Plantão Policial, para registrar a ocorrência. Com base nas informações, a equipe iniciou patrulhamento e localizou o veículo na Rua Juca Sabino, onde foi realizada a abordagem.

Os policiais militares encontraram a arma de fogo municiada com seis cartuchos intactos na abordagem, escondida debaixo do banco. Questionada, a motorista assumiu ser a dona do armamento e afirmou não possuir registro, nem autorização legal, não sendo CAC (Colecionadora, Atiradora ou Caçadora).

O carro dela, ainda estava com o licenciamento vencido e a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) encontrava - se foram da validade. O veículo, foi apreendido e removido ao Pátio Municipal.

Diante dos fatos a mulher foi levada para delegacia, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência por porte ilegal de arma de fogo e arbitrou uma fiança de um salário mínimo que foi paga. Em seguida, depois de pagar a fiança e ser ouvida ela foi liberada para responser o processo em liberdade.

Leia Também