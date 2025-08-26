(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Segurança

Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Cruzado, em Ibaté

25 Ago 2025 - 20h06Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Cruzado, em Ibaté -

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (25), no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté.

A prisão foi realizada por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), por volta das 12h45, durante patrulhamento pela rua Benedito Barreto.

Segundo informações da GCM, a suspeita foi avistada na Rua Borborema, nas proximidades da praça do parquinho e da unidade do PSF (Programa Saúde da Família), carregando uma sacola. Ao perceber a aproximação da viatura, a mulher tentou se desfazer do objeto, o que levantou suspeitas da guarnição.

Durante a abordagem, os guardas encontraram dentro da sacola 25 pinos de substância análoga à cocaína, 13 porções semelhantes à maconha, sete pedras com características de crack e três porções de uma substância análoga ao entorpecente conhecido como “Dray”.

Uma GCM feminina foi acionada para realizar a busca pessoal, encontrando R$ 49,35 em posse da suspeita. Posteriormente, ela foi conduzida ao Hospital Municipal, onde passou por nova revista, sendo encontrados mais R$ 100 escondidos em suas roupas. Exames cautelares também foram realizados.

A mulher foi levada à Delegacia de Polícia de Ibaté, onde o delegado de plantão confirmou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, ela foi encaminhada ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

 

Leia Também

SAMU é acionado para socorrer aluno vítima de agressão no Arlindo Bittencourt
Lesão corporal 11h24 - 26 Ago 2025

SAMU é acionado para socorrer aluno vítima de agressão no Arlindo Bittencourt

Dois homens são presos em flagrante tentando furtar fios no Centro de São Carlos
Segurança08h40 - 26 Ago 2025

Dois homens são presos em flagrante tentando furtar fios no Centro de São Carlos

Homem furta perfumes em loja no Centro
Segurança08h34 - 26 Ago 2025

Homem furta perfumes em loja no Centro

Idosa perde mais de R$ 13 mil após cair em golpe ao usar caixa eletrônico
Segurança08h27 - 26 Ago 2025

Idosa perde mais de R$ 13 mil após cair em golpe ao usar caixa eletrônico

Força Tática prende homem por tráfico de drogas no Antenor Garcia
Segurança06h22 - 26 Ago 2025

Força Tática prende homem por tráfico de drogas no Antenor Garcia

Últimas Notícias