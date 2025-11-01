(16) 99963-6036
sábado, 01 de novembro de 2025
Segurança

Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas no Bela Vista São Carlense

01 Nov 2025 - 12h25Por Erika
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas no Bela Vista São Carlense - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Na manhã deste sábado (1º), a Polícia Militar prendeu em flagrante, uma mulher por tráfico de drogas, no bairro Bela Vista São Carlense, em São Carlos.

Durante patrulhamento pela rua Capitão Manoel Alves Carneiro, uma equipe da PM avistou a mulher em atitude suspeita, que ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir e arremessou uma bolsa dentro de uma residência.

Os policiais conseguiram detê-la e recuperaram a bolsa, onde foi encontrada uma grande quantidade de pedras de crack e dinheiro trocado.

A suspeita foi encaminhada ao plantão policial, onde permaneceu presa. Segundo a polícia, ela já possui dois antecedentes criminais pelo mesmo crime.

Leia Também

Homem perde quase R$ 10 mil em golpe de venda de carro pela internet
Segurança12h49 - 01 Nov 2025

Homem perde quase R$ 10 mil em golpe de venda de carro pela internet

Através de desenho feito em caderno escolar, criança denuncia abusos cometidos pelo bisavô
Segurança11h50 - 01 Nov 2025

Através de desenho feito em caderno escolar, criança denuncia abusos cometidos pelo bisavô

Mulher de 55 anos é vítima de golpe digital em São Carlos
Segurança11h29 - 01 Nov 2025

Mulher de 55 anos é vítima de golpe digital em São Carlos

Homem é preso em flagrante por furto de bicicleta em São Carlos
Segurança10h20 - 01 Nov 2025

Homem é preso em flagrante por furto de bicicleta em São Carlos

Motorista de aplicativo tem carro atingido por disparo de arma de fogo em tentativa de roubo
Segurança08h22 - 01 Nov 2025

Motorista de aplicativo tem carro atingido por disparo de arma de fogo em tentativa de roubo

Últimas Notícias