Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas no Bela Vista São Carlense

Crédito: Lourival Izaque

Na manhã deste sábado (1º), a Polícia Militar prendeu em flagrante, uma mulher por tráfico de drogas, no bairro Bela Vista São Carlense, em São Carlos.

Durante patrulhamento pela rua Capitão Manoel Alves Carneiro, uma equipe da PM avistou a mulher em atitude suspeita, que ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir e arremessou uma bolsa dentro de uma residência.

Os policiais conseguiram detê-la e recuperaram a bolsa, onde foi encontrada uma grande quantidade de pedras de crack e dinheiro trocado.

A suspeita foi encaminhada ao plantão policial, onde permaneceu presa. Segundo a polícia, ela já possui dois antecedentes criminais pelo mesmo crime.

