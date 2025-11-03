(16) 99963-6036
segunda, 03 de novembro de 2025
Segurança

Mulher é presa em flagrante por tentativa de furto em loja no Santa Felícia

03 Nov 2025 - 11h08Por Erika
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura plantão policial - Crédito: Maycon MaximinoViatura plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 45 anos foi presa em flagrante na noite de sábado (1º) após tentar furtar um estabelecimento comercial na Rua Miguel Petroni, no bairro Jardim Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, um vigilante foi acionado após o sistema de alarme da loja disparar. Pelas câmeras de monitoramento, foi possível observar uma pessoa dentro do local, tentando abrir as gavetas do caixa. Ao chegar, o vigilante encontrou a mulher já do lado de fora do comércio, com uma sacola contendo oito latas de refrigerante e duas gavetas de caixas registradoras. Um alicate do tipo “turquesa” também foi apreendido.

Segundo o representante da loja, a suspeita teria rompido uma tela metálica para entrar no local e tentou subtrair os objetos, mas não havia dinheiro nas gavetas.

Durante o depoimento, a mulher afirmou que cometeu o crime para conseguir dinheiro e pagar uma dívida de R$ 100 com um agiota, relatando ainda ter sido agredida por ele no mesmo dia.

Diante das evidências, os policiais militares que atenderam à ocorrência deram voz de prisão em flagrante. A mulher foi levada à delegacia e, após o registro, encaminhada ao Centro de Triagem de São Carlos.

Os objetos apreendidos foram devolvidos ao estabelecimento.

Leia Também

Menor é apreendido com moto furtada após tentativa de roubo no Jardim Jacobucci
Segurança12h58 - 03 Nov 2025

Menor é apreendido com moto furtada após tentativa de roubo no Jardim Jacobucci

Pedestre fica desacordado após ser assaltado e agredido por trio no Cidade Jardim
Segurança12h38 - 03 Nov 2025

Pedestre fica desacordado após ser assaltado e agredido por trio no Cidade Jardim

Homem é agredido durante tentativa de roubo na Vila Isabel
Segurança12h16 - 03 Nov 2025

Homem é agredido durante tentativa de roubo na Vila Isabel

Homem é preso por tráfico de drogas no Cidade Aracy 2 em São Carlos
Segurança11h21 - 03 Nov 2025

Homem é preso por tráfico de drogas no Cidade Aracy 2 em São Carlos

Pai de aluno é acusado de ameaçar funcionário em escola municipal de São Carlos
Segurança09h39 - 03 Nov 2025

Pai de aluno é acusado de ameaçar funcionário em escola municipal de São Carlos

Últimas Notícias