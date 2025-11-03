Mulher é presa em flagrante por tentativa de furto em loja no Santa Felícia

Viatura plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 45 anos foi presa em flagrante na noite de sábado (1º) após tentar furtar um estabelecimento comercial na Rua Miguel Petroni, no bairro Jardim Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, um vigilante foi acionado após o sistema de alarme da loja disparar. Pelas câmeras de monitoramento, foi possível observar uma pessoa dentro do local, tentando abrir as gavetas do caixa. Ao chegar, o vigilante encontrou a mulher já do lado de fora do comércio, com uma sacola contendo oito latas de refrigerante e duas gavetas de caixas registradoras. Um alicate do tipo “turquesa” também foi apreendido.

Segundo o representante da loja, a suspeita teria rompido uma tela metálica para entrar no local e tentou subtrair os objetos, mas não havia dinheiro nas gavetas.

Durante o depoimento, a mulher afirmou que cometeu o crime para conseguir dinheiro e pagar uma dívida de R$ 100 com um agiota, relatando ainda ter sido agredida por ele no mesmo dia.

Diante das evidências, os policiais militares que atenderam à ocorrência deram voz de prisão em flagrante. A mulher foi levada à delegacia e, após o registro, encaminhada ao Centro de Triagem de São Carlos.

Os objetos apreendidos foram devolvidos ao estabelecimento.

