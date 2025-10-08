Mulher é presa em flagrante por descumprir medida protetiva e ameaçar a própria mãe em São Carlos

Viatura plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 38 anos foi presa em flagrante na noite de terça-feira (7) após descumprir uma medida protetiva e ameaçar a mãe, de 65 anos, na Rua Estados Unidos, no bairro Vila Costa do Sol, em São Carlos. O caso foi registrado no Plantão Policial como violência doméstica, ameaça, injúria e descumprimento de medida protetiva.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento familiar. No local, os policiais encontraram a mulher tentando forçar o portão da casa da mãe. Durante a abordagem, foi constatado que ela estava proibida judicialmente de manter contato com a vítima e outros familiares, por decisão da Vara de Família de São Carlos.

A vítima relatou que, por volta das 17h30, havia ido buscar a neta, de 7 anos, na escola onde a filha tentou se aproximar, proferindo ofensas e ameaças, além de tentar agredi-la fisicamente. O confronto continuou quando ambas chegaram à residência, momento em que a autora teria chutado o portão e feito novas ofensas.

Segundo o registro, a avó possui a guarda provisória da neta devido a histórico de violência psicológica por parte da mãe. Ela afirmou ainda que vem sofrendo ameaças constantes, o que tem afetado seu estado emocional.

A autora foi conduzida ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

