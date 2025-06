Mulher é presa em flagrante após roubo de celular no centro de São Carlos

Viatura giroflex -

Uma mulher foi presa em flagrante após roubar um celular de uma passageira que acabava de descer de um ônibus na Rua Lúcio Rodrigues, no bairro Vila Prado, em São Carlos. A suspeita de 38 anos, abordou a vítima com uma faca de cozinha e tomou o aparelho celular com violência, chegando a agredi-la com um tapa no rosto.

A vítima buscou ajuda imediatamente, sendo localizada pouco tempo depois por uma equipe da Polícia Militar. Após diligências, os agentes encontraram a suspeita escondida em uma residência localizada na Rua Alderico Vieira Perdigão, no bairro Vila Morumbi. No local, a autora tentou inicialmente negar o crime, mas acabou confessando e indicando onde o celular havia sido escondido – o aparelho foi localizado dentro de sacolas de lixo, sem o chip da operadora.

A faca utilizada na abordagem foi apreendida e apresentada no plantão policial, e a autora foi conduzida à delegacia, onde teve a prisão em flagrante ratificada. A polícia também identificou que, após o roubo, a suspeita realizou uma compra utilizando o aplicativo do banco digital da vítima, no valor de R$ 12,20, em uma padaria local. O chip de telefone celular da vítima, da operadora Claro, não foi recuperado.

