Mulher é presa em flagrante após incendiar residência no Varjão, em São Carlos

Uma mulher de 45 anos foi presa em flagrante na noite desta quarta-feira (20) após atear fogo em uma residência localizada na Rua Vera Helena Trinta Pulcinelli, no bairro Varjão, em São Carlos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, mas o imóvel ficou destruído.
De acordo com o boletim de ocorrência, o morador da casa, de 65 anos, relatou que havia saído para comprar ração em uma agropecuária e, ao retornar, encontrou o imóvel tomado pelo fogo. Ele afirmou ainda que a ex-companheira, com quem teve um relacionamento conturbado de cerca de cinco anos, já havia ateado fogo em outra residência meses atrás e costumava ameaçá-lo.
A suspeita, que estaria sob efeito de álcool e drogas, retornou ao local durante o trabalho da perícia e tentou entrar na casa incendiada, sendo contida pela Polícia Militar. Segundo os policiais, ela se mostrou agressiva e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso moderado de força física.
Após ser apresentada no Plantão Policial, a mulher foi autuada por incêndio qualificado, crime previsto no artigo 250 do Código Penal, e encaminhada ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardará audiência de custódia.
Ninguém ficou ferido, mas além da casa, alguns cultivos mantidos no local também foram destruídos pelo fogo.