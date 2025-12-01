Mulher é presa em flagrante após descumprir medida protetiva em favor da mãe

Viatura Plantão Policial - Crédito: Lourival Izaque

Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante na madrugada desta segunda-feira (1º) após descumprir uma medida protetiva e causar tumulto na casa da mãe, no Residencial Monsenhor Romeu Tortorelli, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta de 1h45 para atender a denúncia de que a mulher estaria nas proximidades da residência da mãe, de 58 anos, mesmo sabendo da existência de medida judicial que a proíbe de se aproximar.

Ao chegarem ao local, os PMs encontraram a suspeita a poucos metros da casa. Ao notar a aproximação da viatura, ela tentou se afastar, mas foi abordada e conduzida ao Plantão Policial.

De acordo com a vítima, a filha havia ido até sua residência pedindo água e tentando entrar, mas teve a entrada negada. A mulher então teria dado a volta no quarteirão, momento em que os policiais chegaram.

Durante consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que havia medida protetiva de urgência vigente em favor da mãe. Além disso, o boletim registra que a mesma suspeita havia sido presa um dia antes, também por descumprimento da medida protetiva.

Diante dos fatos, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante pela violação da Lei Maria da Penha (artigo 24-A), permanecendo a mulher à disposição da Justiça.

Leia Também