Mulher é presa em flagrante após atear fogo em carro do marido durante discussão familiar

Uma mulher de 44 anos foi presa em flagrante na manhã de domingo (12) após atear fogo no carro do marido, um Jeep Cherokee , durante uma discussão familiar na Rua Francisco Corrêa Bueno, no bairro Jardim Embaré, em São Carlos. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar e quase terminou em tragédia, já que o filho da suspeita, de 24 anos, estava dentro do veículo no momento em que o fogo começou.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 11h após denúncia de briga familiar. Quando as equipes chegaram, encontraram roupas queimadas espalhadas na rua e o portão da garagem aberto, com o automóvel parcialmente incendiado.

Testemunhas informaram que, em meio a uma discussão com o marido, a mulher entrou na residência, pegou uma panela contendo álcool e a jogou sobre a parte traseira do carro, ateando fogo em seguida com um isqueiro. O filho do casal, que estava no interior do veículo tentando manobrá-lo para fora da garagem, conseguiu sair rapidamente, sem ferimentos.

Segundo o depoimento do sogro da autora, ele e o neto tentaram impedir a ação da mulher, mas foram surpreendidos pela rapidez do ataque. Logo após as chamas se espalharem, os dois conseguiram abrir o registro de água e utilizar uma mangueira para controlar o fogo, mas encontraram dificuldades porque o registro havia sido fechado e a mangueira estava amarrada com um nó.

Com o auxílio dos familiares, o fogo foi contido antes da chegada do Corpo de Bombeiros. O veículo, no entanto, teve parte do interior destruído pelas chamas, e roupas do marido da autora também foram queimadas e jogadas na rua.

Ainda conforme o registro policial, a mulher e o marido vinham se desentendendo com frequência devido a suspeitas de traição. Por conta das brigas, o homem e os filhos estavam morando temporariamente com o avô paterno havia cerca de uma semana.

Na manhã do domingo, o marido retornou à residência apenas para buscar roupas e materiais escolares da filha, acompanhado do pai e do filho, quando os fatos aconteceram.

Após o ato, a mulher foi contida com ajuda dos policiais e levada ao Plantão Policial. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de incêndio e dano qualificado com uso de substância inflamável.

Segundo a autoridade policial, a conduta da suspeita expôs diretamente a vida e a integridade física de terceiros, inclusive do filho, que estava dentro do automóvel, configurando perigo concreto e justificando o enquadramento em ambos os delitos.

A mulher permaneceu detida e foi encaminhada ao Centro de Triagem, onde aguardará audiência de custódia.

A Polícia Civil requisitou perícia no local e no veículo para avaliar a extensão dos danos e confirmar as circunstâncias do incêndio. O caso será encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e ao 5º Distrito Policial de São Carlos, responsáveis pela continuidade das investigações.

