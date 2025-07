Mulher é presa em flagrante após agredir a mãe idosa em São Carlos

Compartilhar no facebook

Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Um caso de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite de domingo (20), em uma residência localizada no bairro Jardim Jockey Clube, em São Carlos. A vítima, uma mulher de 62 anos, relatou ter sido agredida pela filha, de 31 anos, durante um desentendimento familiar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima na via pública e a agressora na garagem da residência. A vítima relatou que foi atingida na cabeça com um pedaço de vassoura e depois expulsa de casa pela filha, que é usuária de drogas. Ainda conforme o relato, vizinhos tentaram intervir, conseguiram retirar um bebê dos braços da agressora e contê-la até a chegada da polícia.

De acordo com os policiais, a mulher de 31 anos estava muito alterada e agressiva, sendo necessário o uso de algemas para preservar sua integridade e a dos agentes. A vítima informou já ter sido agredida anteriormente pela filha, inclusive possuindo medida protetiva, embora a tivesse acolhido novamente em sua residência.

Diante da situação, a autora foi presa em flagrante por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. Ela foi encaminhada ao Centro de Triagem local, onde aguardará audiência de custódia. A Polícia Civil requisitou exame do Instituto Médico Legal (IML) e registrou o caso como flagrante.

