terça, 26 de agosto de 2025
Douradinho

Mulher é ferida por faca durante tentativa de assalto em ponto de ônibus

25 Ago 2025 - 09h53Por Da redação
Viatura Polícia Militar - Crédito: Arquivo Viatura Polícia Militar - Crédito: Arquivo

Uma mulher de 52 anos foi vítima de uma tentativa de roubo na tarde da última sexta-feira (22), no bairro Residencial Parque Douradinho, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, ela aguardava em um ponto de ônibus quando foi abordada por um homem em uma bicicleta. O suspeito pediu um cigarro e, diante da negativa, exigiu a bolsa da vítima. Ao recusar entregar o objeto, a mulher foi atingida por um golpe de faca no braço.

Após a agressão, o autor fugiu e não foi localizado. A vítima conseguiu pedir ajuda e registrou a ocorrência por meio da Delegacia Eletrônica.

