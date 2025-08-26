Mulher é ferida por faca durante tentativa de assalto em ponto de ônibus

Viatura Polícia Militar - Crédito: Arquivo
Uma mulher de 52 anos foi vítima de uma tentativa de roubo na tarde da última sexta-feira (22), no bairro Residencial Parque Douradinho, em São Carlos.
Segundo o boletim de ocorrência, ela aguardava em um ponto de ônibus quando foi abordada por um homem em uma bicicleta. O suspeito pediu um cigarro e, diante da negativa, exigiu a bolsa da vítima. Ao recusar entregar o objeto, a mulher foi atingida por um golpe de faca no braço.
Após a agressão, o autor fugiu e não foi localizado. A vítima conseguiu pedir ajuda e registrou a ocorrência por meio da Delegacia Eletrônica.