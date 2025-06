Mulher é esfaqueada por companheiro no Antenor Garcia

Compartilhar no facebook

Uma mulher de 38 anos foi vítima de esfaqueamento na madrugada de sábado (07), em sua residência, na Rua Donato Pedrino, no Antenor Garcia.

A Polícia Militar foi acionada no local para atender a uma ocorrência de violência doméstica e chegando ao local, encontrou a vítima ferida, alegando que havia sido agredida por seu companheiro, após uma discussão.

O autor, que também estava no local, confirmou as agressões e tentou justificar, dizendo que durante a discussão, a vítima pegou a faca e tentou atingi-lo, e ao defender-se e desarmá-la, acabou ferindo-a. Ele apresentava um ferimento no joelho.

A vítima foi socorrida à UPA do Cidade Aracy, onde permaneceu em observação.

O acusado foi conduzido ao plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça.

