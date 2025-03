Mulher Ã© encontrada morta, boiando em lago na cidade de IbatÃ©

Compartilhar no facebook

Uma mulher de 60 anos foi encontrada morta na manhã deste sábado (1º) em uma chácara localizada na cidade de Ibaté. O caso está sendo tratado como morte suspeita, sem causa determinante aparente, e está sob investigação da Polícia Civil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Edna de Freitas Motta, participava de uma comemoração familiar na chácara de sua filha. Durante a noite, os familiares ingeriram alimentos e bebidas alcoólicas antes de irem dormir.

Por volta das 6h da manhã, a filha percebeu que sua mãe não estava no quarto e começou a procurá-la pela propriedade. Pouco depois, encontrou o corpo de Edna boiando em um lago artificial localizado no terreno. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e confirmaram o óbito no local.

De acordo com o relato das testemunhas, Edna tinha o hábito de dormir mais tarde e costumava perambular pela casa até sentir sono. Ela também fazia uso contínuo de clonazepam.

Uma equipe do Instituto de Criminalística esteve no local para realizar a perícia. O corpo não apresentava sinais aparentes de violência e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico, que poderá esclarecer a causa da morte.

O caso segue sob investigação pela Delegacia de Polícia de Ibaté.

